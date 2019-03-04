«Железо, ручка и скотч»: В Жанаозене хирурги обнаружили в желудке 12-летней пациентки (ФОТО)

Девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, передает ИА «NewTimes.kz».

«Железо, ручка и скотч»: В Жанаозене хирурги обнаружили неожиданную находку в желудке 12-летней пациентки (ФОТО)

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев.

«В феврале месяце в стенах областной детской больницы, в экстренном порядке была проведена операция 12-летнему ребенку-инвалиду (ЗПР, ДЦП) из города Жанаозен. Ребенок, девочка 12 лет, поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии с жалобами на приступообразные боли в животе, многократную рвоту. После проведения рентгена органов брюшной полости. Где обнаружилось множество инородных тел», — написал Азамат Сарсенбаев.

В последствие, благодаря вмешательству врачей, в ходе операции из кишечника девочки извлечены инородные предметы (железо, ручка, скотч, волосы).

По его инвормации, осложнений в послеоперационный периоде не возникло. Ребенок в удовлетворительном состоянии.