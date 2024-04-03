Детские кардиохирурги из Беларуси провели сложнейшие операции в Шымкенте

В операционной специалисты из Беларуси, в рамках-мастер класса, делятся с местными коллегами современными методами в кардиохирургии. Стоит отметить, что это это не первый приезд детской кардиохирургической бригады из Республики Беларусь.

Бауржан Сатыбалды, заместитель начальника областного управления здравоохранения: «6 детей в тяжелом состоянии прооперировали. В целом, по Туркестанской области 1500 детей и около 200 несовершеннолетних с врожденными пороками сердца нуждаются в кардиохирургическом вмешательстве».

По словам специалистов, подобные мастер-классы повышают знания и опыт местных кардиохирургов. Анестезиологи–реаниматологи усовершенствовали навыки в особенностях анестезии и ведения пациентов в пред- и послеоперационном периоде, а также по ведению искусственного кровообращения, проведению эхокардиографии с учетом необходимых позиций и параметров для кардиохирургов.

Улжалгас Мухамбетова, руководитель проекта: «В составе кардиохирургической бригады из Беларуси прибыли руководитель отдела детской кардиохирургии «Республиканского научно-практического центра детской хирургии» и анестезиологи–реаниматологи. Благодаря таким мастер-классам местные хирурги получают новые знания и опыт, что в дальнейшем позволяет проводить сложные хирургические вмешательства на более высоком уровне, не выезжая в соседние города и страны».

За 2023 год по детской кардиохирургии были проведены 46 операций, из них 30 новорожденным и 8 эндоваскулярных операций с применением ангиографа.