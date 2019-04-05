В Шымкенте построят 16 новых школ. О том, как идет строительство в Инстаграм рассказал заместитель акима Шымкента Бауыржан Мамыталиев.

«Что больше всего нужно городу? Думаю, родители школьников, ответят — школы.

В 2019 году в нашем городе ведется строительство 16 школ. Вчера посетил строительные площадки пяти школ:

1) двух школ в мкр. Самал-3. Каждая — на 1200 мест;

2) школы на 900 мест в мкр. Кызылжар;

3) школы на 1200 мест в мкр. Туран;

4) школы на 1200 мест в АДЦ.

Отмечу, это типовые школы, со всем необходимым, включая стадионы и игровые площадки.

Дал ряд замечаний по устранению недочетов, которые были выявлены во время объезда.

Отмечу, такие объезды теперь будут проходить каждый четверг — с трех до пяти.

А по пятницам с 10 до 12 — заседание по проблемам застройщиков», — написал заместитель акима.