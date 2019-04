View this post on Instagram

Қалаға ең алдымен не керек? Ата — аналар "мектеп" деп жауап берері сөзсіз! . 2019 жылы қаламызда 16 мектептің құрылысы жүргізілуде. Кеше бес мектептің құрылыс алаңдарында болдым: 1) Самал-3 шағынауданындағы екі мектеп. Әрқайсысы-1200 орындық; 2) 900 орындық Қызылжар ш/а мектеп; 3) Тұран ш/а 1200 орындық мектеп; 4) Әкімшілік-іскерлік орталықта 1200 орындық мектептер. . Айта кету керек, бұл стадиондар мен ойын алаңдарын қоса алғанда, барлық қажетті жабдықтары бар типтік мектептер. . Аралау кезінде анықталған кемшіліктерді жою жөнінде бірқатар ескертулер бердім. Енді әр бейсенбі сайын-үштен беске дейін нысандарды осылай аралайтын боламын. Ал жұма сайын 10 — нан 12-ге дейін құрылысты салушылардың мәселелері жөніндегі отырыс өтеді. _____________________________________ Что больше всего нужно городу? Думаю, родители школьников, ответят — школы. . В 2019 году в нашем городе ведется строительство 16 школ. Вчера посетил строительные площадки пяти школ: 1) двух школ в мкр. Самал-3. Каждая — на 1200 мест; 2) школы на 900 мест в мкр. Кызылжар; 3) школы на 1200 мест в мкр. Туран; 4) школы на 1200 мест в АДЦ. . Отмечу, это типовые школы, со всем необходимым, включая стадионы и игровые площадки. Дал ряд замечаний по устранению недочетов, которые были выявлены во время объезда. . Отмечу, такие объезды теперь будут проходить каждый четверг — с трех до пяти. А по пятницам с 10 до 12 — заседание по проблемам застройщиков