Дархан Сатыбалды раскритиковал работу подрядчиков «комфортных школ».

Глава региона провел встречу со всеми ответственными лицами и обсудил с ними ход выполнения поставленных президентом задач и предупредил, что в отношении безответственных лиц будут применены меры.

Аким Туркестанской области раскритиковал подрядчиков, которые занимаются возведением «комфортных школ». В течение трех лет в регионе планируют построить 63 школы которые будут вмещать как минимум 50 тысяч учащихся. Сейчас ведется строительство 29 школ, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Благоустройство и строительство дорог также должны быть завершены своевременно.

«Это проект, которого не было в нашей истории. Для нас это большая ответственность. Поэтому приложите все усилия, чтобы завершить работы в срок и качественно. Не придумывайте разные оправдания. Если есть препятствия, их нужно своевременно озвучивать. Нарушения сроков недопустимы. При этом качество работ не должно хромать. В противном случае к ответственным лицам будут приняты меры», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На совещании озвучили вопросы которые возникли при строительстве «комфортных школ». Некоторые строительные компании откладывают строительство учебных заведений. Одни отмечают, что цены на стройматериалы резко выросли другие, что не хватает рабочих мест. Кроме того, подрядчики отмечают затягивание сроков экспертного заключения.

Задача реализации национального проекта «комфортная школа» возложена на национальную компанию «Samruk-Kazyna Construction».

«По проекту «Ұлттық Жоба» планируется строительство 63 комфортных школ, строительство 29 должны завершить в 2024 году, 34 в 2025 году. Места под строительство этих 63 школ готовы и переданы в «Samruk-Kazyna Construction». Из 29 школ, которые в этом году должны завершить, 4 полностью оснащены инженерной инфраструктурой, к остальным 25 подведены свет, газ, вода и интернет», — говорит Токтар Усубалиев, руководитель управления строительства Туркестанской области.

Проект «Комфортная школа» инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев для решения проблем дефицита ученических мест, трехсменных и аварийных школ. Согласно проекту новые школы будут оснащены самым современным оборудованием, необходимым количеством кабинетов, спортзалов.

«По моей инициативе в стране реализуется проект «Комфортная школа». В течение двух лет во всех регионах, в том числе в сельской местности, будут построены сотни учебных заведений. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения. Важно, чтобы школы стали центрами, где дети будут постигать моральные принципы и общечеловеческие ценности. В вопросе воспитания следует опираться на базовые установки отечественной педагогики. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Проект «Комфортная школа» планируется реализовать в период с 2023 по 2025 годы. Масштабная работа ведется с целью устранения дефицита школ и трехсменного обучения в стране. Это вызвано демографическим ростом и устареванием школ. Учебные объекты, строительство которых осуществляется по единому стандарту, оборудуются современным оборудованием. В обеспечении внутреннего оборудования школ предусмотрено привлечение отечественного производства.

Для начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами и тренажерными залами. Кроме того, будут обеспечены меры безопасности высокого уровня.