Туркестанская область готовится к открытию 29 новых школ до конца года

В Туркестанской области завершается строительство комфортных школ в рамках национального проекта «Жайлы мектеп» («Комфортная школа»). Всего планируется возведение 29 современных учебных заведений, рассчитанных на 22 900 ученических мест. Строительные работы ведутся поэтапно: часть школ уже сдана и приняла учеников, остальные объекты планируется завершить до конца 2025 года.

В 2024 году планируется сдать 13 школ, в 2025 году — ещё 16. Вопросы строительства этих образовательных учреждений и обеспечения их квалифицированными педагогами были обсуждены на совещании в акимате области. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров дал ответственным лицам конкретные поручения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Все школы должны быть сданы своевременно и качественно. Управления, акиматы районов и городов должны постоянно контролировать ход строительства. Подрядчики должны выполнять свою работу с полной ответственностью. Важным вопросом остаётся обеспечение школ квалифицированными руководителями и педагогами. Уже сейчас необходимо систематизировать работу и активизировать её».

На совещании были заслушаны отчёты временно исполняющего обязанности руководителя областного управления строительства А. Турханова и исполняющей обязанности руководителя областного управления образования А. Касымбековой. Все 29 школ обеспечены инженерной инфраструктурой на 100% (газ, вода, электричество, связь). В 22 школах построены подъездные пути. В оставшихся 7 школах асфальтирование будет выполнено после завершения работ тяжёлой техники.

Абай Турханов, и.о. руководителя областного управления строительства: «В 2014 году были завершены дороги к 22 школам и ко всем из них были построены подъездные пути. Остались только 7 школ: 3 из них находятся в Тюлькубасском районе, 1 — в Жетысайском районе, и 2 — в Келесском и Арыском районах.

Также, из 13 школ, завершённых ранее, 12 мы уже приняли в областную собственность. На сегодняшний день в 9 из них уже начался учебный процесс. В 4 школах занятия начнутся в сентябре. Из 16 школ, сдача которых запланирована на 2025 год, на сегодняшний день строительство 2 уже завершено. В Келесском районе — в селе Биртилык, и в городе Шардара — в селе Улгілі. Строительные работы по остальным школам продолжаются в соответствии с графиком».

Из 13 завершённых школ учебный процесс уже начался в девяти. В оставшихся четырёх занятия начнутся в сентябре этого года. В 11 из 16 школ, сдача которых планируется в 2025 году, строительные работы выполнены на 83%. В настоящее время в 9 школах работают в общей сложности 736 педагогов. Согласно действующим нормам, директора назначены в 23 школы. Шестеро из них — из кадрового резерва «1000 лидеров изменений в образовании», 13 директоров были назначены по конкурсу, четверо — путём перевода. Из 16 школ, сдача которых запланирована на 2025 год, директора уже назначены в 12. Два директора находятся на стадии конкурсного отбора, ещё двое будут назначены переводом.