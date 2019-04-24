На 24 июня 2019 года назначены выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего Дархана Сатыбалды.

26 апреля 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий и ряда государственных органов. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

С проектом Постановления выступил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Петров Константин Викторович.

Указом Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года Сатыбалды Дархан Амангельдиевич, занимавший выборную должность депутата Сената Парламента, назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан.

19 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией принято постановление о прекращении полномочий Д. Сатыбалды в качестве депутата Сената.

Согласно Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» досрочное прекращение полномочий депутата является основанием для назначения выборов депутата вместо выбывшего. При этом, выборы назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий.

В соответствии с этим было принято постановление Центральной избирательной комиссии о назначении на 24 июня 2019 года выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего, а также утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

Календарный план составлен в соответствии со сроками, установленными Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» при проведении выборной кампании.

Выдвижение начинается со дня, следующего за днем назначения выборов – 27 апреля и заканчивается 24 мая текущего года.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената проводится:

1) на сессии маслихата города республиканского значения.

Политические партии, иные общественные объединения через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

2) в порядке самовыдвижения.

Кандидатом в депутаты Сената может быть выдвинут депутат маслихата, а также гражданин, проживающий на территории соответствующего города республиканского значения.

Депутатом Сената Парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий не менее трех лет в регионе, который он представляет.

Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов за двадцать дней до дня выборов, 3 июня. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента претендентам необходимо получить поддержку определенного числа выборщиков – депутатов маслихата города Шымкента.

Предвыборная агитация начнется после 18:00 3 июня и завершится 22 июня 2019 года. Кандидатам в депутаты Сената Парламента на проведение предвыборной агитации будут выделены средства из республиканского бюджета.

В Календарном плане также предусмотрены сроки проведения избирательных процедур по проведению заседания выборов и подсчету голосов.

По итогам прошедшего расширенного заседания в Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием представителей средств массовой информации, на котором члены ЦИК РК ответили на все вопросы СМИ.