В городе Шымкент в ходе акции изъято 26 единиц оружия

Для профилактики преступности сотрудниками Управлений административной и местной полиции ПД г.Шымкент 10 апреля 2019 года на территории города продолжается проведение акции по выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе акции жители города с целью получения вознаграждения сдали 26 единиц оружия сотрудникам полиции. Из них 5 нарезное, 21 гладкоствольное оружие, сообщает Пресс-служба ДП г. Шымкент.

Сотрудники полиции поблагодарили жителей города, добровольно сдавших оружие.

В свою очередь Департамент полиции города Шымкент напоминает, что после завершения акции гражданин, незаконно хранивший огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан или статьей 482 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.