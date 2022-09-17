Оружие и боеприпасы хранил у себя дома житель Шымкента

Огнестрельное оружие изъяли при помощи сотрудников следственного изолятора третьего мегаполиса, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДУИС, в городской оперативный отдел следственного изолятора ИЧ-16711 поступила информация о том, что мужчина 1995 года рождения незаконно хранит огнестрельное оружие.

После чего сотрудники учреждения смешанной безопасности и полицейские выехали по адресу, где предположительно мужчина хранил оружие. В ходе обыска обнаружен и изъят пистолет Макарова с боевыми патронами.

«Согласно п.3 ст.287 Уголовно кодекса Республики Казахстан максимальным наказанием за незаконное хранение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), является лишение свободы до 5 лет«, — сообщили в ведомстве.

Все собранные материалы направлены для дальнейшего принятия процессуального решения, назначена экспертиза.