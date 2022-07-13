Пистолет нашли в машине водителя, спровоцировавшего тройное ДТП в Шымкенте

В Шымкенте у предполагаемого виновника массовой аварии нашли пневматический пистолет, сообщает OTYRAR.

Тройное ДТП произошло 13 июля, примерно в час ночи, на перекрестке улиц Рыскулова-Байтерекова. Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

По предварительной информации виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2107. 25-летний автовладелец ехал на высокой скорости и столкнулся с двумя авто ВАЗ-2115 и Opel Vectra, стоящими на светофоре.

В результате столкновения серьезные травмы получил пассажир ВАЗ-2107. Он был госпитализирован.

В ходе осмотра, сотрудники полиции обнаружили пневматический пистолет OPS-M.R.P CAL.45 в автомобиле ВАЗ-2107, водитель которого, предположительно, спровоцировал аварию.

Водитель ВАЗ-2107 не отрицает, что сел за руль пьяным. Объяснить зачем он возит в машине пистолет, нарушитель не смог. Уверяет, что не имеет понятия, как оружие оказалась под поликом водительского сиденья.

Ведется расследование.