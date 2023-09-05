«Вооруженный» бизнесмен попал на видео в Туркестанской области

Вооруженный автоматом молодой человек возмутил Казнет. Парень достает из багажника «Лады» оружие, позирует на камеру, а потом садится за руль автомобиля.

«Зачем все это? Наступили лихие 90-ые? Что происходит в Туркестанской области», — пишут в комментариях пользователи соцсетей. Как выяснилось, на кадрах 22-летний житель Сайрамского района, а в его руках был автомат для игры в пейнтбол. Предположительно, он сам выложил видео в социальные сети. Теперь автору резонансного видео предстоит держать ответ перед полицейскими.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где мужчина, якобы держит в руках предмет, похожий на оружие. Видео изучено полицейскими Туркестанской области и проведена проверка. Установлено, что молодой человек на видеозаписи — 22-летний житель Сайрамского района, у которого в руках находился автомат для игры в пейнтбол. С ним проведена разъяснительная работа»,- рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

За свои действия, как это обычно бывает, автор видео принес извинения. Оказалось, что на пейнтоболе молодой бизнесмен зарабатывает себе на жизнь. На подобного рода контенте, он, по всей видимости, решил привлечь аудиторию.

«Я прошу прощения за видео. У меня ИП и этот автомат для пейнтбола прикреплен на мой бизнес. Еще раз извините»,- говорит молодой человек.