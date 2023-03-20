Оружие изъяли у сельчанина в Туркестанской области

Пневматический пистолет изъяли у молодого человека в Жетысайском районе.
Обнаружить незаконную находку удалось после жалобы во время очередного оперативно-профилактического мероприятия.
У парня в доме нашли пневматический пистолет марки «Тирекс», калибра 4,5 мм. Также стражи порядка обнаружили в телефоне видео, где молодые люди демонстрируют указанное оружие.
Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Изъятое в качестве вещественного доказательства оружие направили на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято законное решение.
В настоящее время по факту хранения оружия проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью молодой человек прятал оружие у себя дома
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о привлечении к строгой ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного и иного оружия.