Авиакомпания FlyArystan объявила открытый конкурс среди аэропортов Казахстанa.

Первый казахстанский лоукостер FlyArystan объявил об открытом конкурсе среди аэропортов Казахстана, победитель которого получит ежегодный пассажиропоток до миллиона человек в год, а также возможность открытия новых авиасообщений до 8-10 направлений по внутренним и международным рейсам, сообщает Комитет гражданской авиации.

Принять участие в конкурсе смогут 18 аэропортов крупных и малых городов Казахстана, согласно условиям которого должны предоставить наилучшее коммерческое предложение до конца мая текущего года. Город-победитель станет базовым воздушным причалом FlyArystan и именно там будут размещены 2 авиалайнера Airbus А320 на 180 посадочных мест, инженерно-техническая база и летный состав, что позволит не только создать сотни рабочих мест непосредственно в самом аэропорту, но и даст отличную возможность развитию местного туризма, инфраструктуры и других сопутствующих видов деятельности.



«Одна из возможностей сокращения стоимости билета – это минимизации издержек воздушных гаваней. Нам удалось достичь договоренности с руководством аэропорта г. Тараз, которые поддержали нашу инициативу увеличения пассажиропотока и значительно снизили пассажирские сборы.

Так, 12 апреля мы объявили о снижении цен на билеты по направлению Алматы-Тараз-Алматы до 3999 тг в одну сторону, включая все сборы. И теперь мы можем уверенно сказать, что полеты на самолете еще более доступны и выгодны. Отныне вам не придется платить те же деньги и терять время, пребывая в не всегда комфортных условиях наземного вида транспорта. А ведь это только первые шаги по пути к увеличению пассажиропотока и стимулированию рынка авиаперевозок. Мы надеемся, что все аэропорты примут в нем активное участие, и мы получим, действительно, выгодное предложение от тех, кто, готов расти вместе с FlyArystan», — сообщил директор по планированию Рафаэль Тайжанов.



Рассмотрение заявок и объявление победителя конкурса запланировано на II квартал. Начало работы на базе аэропорта-победителя стартует в этом году, в то время как дополнительные услуги пассажирам будут предоставлены c конца 2019 начала 2020 года.