Комитет гражданской авиации распространил информацию об увеличении международных рейсов.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 24 февраля 2021 года разрешено открытие международных рейсов из г. Туркестан в г. Стамбул с частотой 4 рейса в неделю для казахстанских авиакомпаний (Эйр Астана, SCAT), — говорится в официальном сообщении компании.

Кроме этого разрешено увеличение рейсов по направлению в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам:

• Алматы – Ташкент – Алматы на 4 рейса, с 4 до 8 рейсов в неделю (Эйр Астана – 2, Uzbekistan Airways – 2);

• Алматы–Бишкек–Алматы на 2 рейса, с 3 до 5 рейсов в неделю (Эйр Астана – 2);

• Алматы–Киев–Алматы на 1 рейс, с 1 до 2 рейсов в неделю (Эйр Астана – 1).

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.