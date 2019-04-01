Действует контакт-центр по информации о бесплатных лекарствах

Контакт-центр по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439 стал доступен как для городских, так и для мобильных телефонов.

Операторы предоставляют обратившимся информацию о сроках и датах поставки необходимых медикаментов, отпускаемых бесплатно. Здесь детально разберут каждую жалобу, установят причины перебоев в получении лекарств, а региональные представители единого дистрибьютора совместно с медицинскими организациями организуют скорейшую поставку необходимых препаратов в аптеки.

По словам и. о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, всего с момента запуска контакт-центра на короткий номер 1439 поступило более 10 тысяч звонков.

«Операторы сразу же связываются с медицинской организацией, где наблюдаются перебои, чтобы решить вопрос с формированием заявки и организацией скорейшей поставки, даже если сама поликлиника по какой-то причине не заказала или заказала недостаточный объем лекарств», — объяснил он.

После того, как региональные представители информируют контакт-центр о решении проблемы и в информационной системе лекарственного обеспечения отразится отпуск препаратов, операторы контакт-центра вновь связываются с пациентом, чтобы проконтролировать процесс получения им лекарств.

«Для нас важно, чтобы каждый препарат дошел до своего пациента, и казахстанцы имели свободный доступ ко всем причитающимся им лекарствам в рамках ГОБМП», — подчеркнул Б. Шарип.