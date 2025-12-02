Шымкент обеспечен бесплатными лекарствами на год вперёд

С начала года медицинские организации города подали заявки на закупку 1 118 лекарств и медицинских изделий. Дополнительно обеспечена потребность по 768 наименованиям.

Жители подтверждают, что лекарства приходят вовремя и дефицита в городе нет

Злиха Умирова, жительница г. Шымкента:

«Я наблюдаюсь в нескольких поликлиниках уже 20 лет. Лекарства получаю вовремя, принимаю бесплатные препараты и не покупаю их в аптеке, того, что дают здесь, хватает».

Бесплатная медицинская помощь и лекарства в рамках обязательного медицинского страхования обеспечиваются регулярно. 92 медицинских учреждения города получают препараты через Единый дистрибьютор.

Улжан Нугманова, представитель ТОО «СК-Фармация»:

«Единый дистрибьютор поставил более 1 000 лекарств и медицинских изделий для 79 стационарных организаций и почти 500 наименований для амбулаторного сектора на сумму около 16 миллиардов тенге».

По словам руководства, лекарства на следующий год уже закуплены. В декабре они поступят на склады, а в январе начнётся распределение по медицинским учреждениям.