Теперь только за деньги: некоторые препараты исключили из списка бесплатных

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Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования исключили ряд препаратов.

Министр здравоохранения внес изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями.

Так, из перечня исключили одно из противоэпилептических психотропных лекарственных средства, популярное противовоспалительное и противоаллергическое средства и еще ряд наименований лекарств. А уже с 1 января будущего года из раздела «лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» исключат еще ряд важных препаратов.

Так, один из них применяется для лечения инфекционного гепатита C. В списке также противосудорожное средство и противовирусные препараты которые применяют в составе комбинированной терапии для лечения ВИЧ-инфекции.