Минимальный размер заработной платы в стране установлен в размере 42 500 тенге.

Депутат Сената Парламента РК Даурен Адильбеков во время расширенного заседания Комитета сравнил минимальную заработную плату в Казахстане с постсоветскими странами, передаёт корреспондент Bnews.kz.

«Минимальную зарплату знаете в Казахстане? 42 500 тенге — это 115 долларов. Вот теперь послушайте, в Украине 149 долларов, в Армении — 152 доллара, в Белоруссии — 154 доллара, в России — 172 доллара. Где наши доходы? Что будем с доходами делать? В Армении — 152 доллара, там нет нефти и газа, таблицы Менделеева нет, однако 152 доллара у них минимальная зарплата. Поэтому, где ваш анализ и предложение», — обратился к Минфину Адильбеков.

Депутат отметил, что необходимо разработать ряд предложений по увеличению объёма доходов бюджета.

«Сколько товаров мы экспортируем сырьем, сколько из них должны были переработать. Почему не анализируете? Ваш министр — первый заместитель Премьер-министра, там такой объём работы и ответственность. Вы же ему должны помогать. Вы должны писать ему предложения как увеличить объём дохода бюджета. 50 место — 325 долларов минимальная зарплата страна занимает, а 580 долларов — 40 место. Когда же мы туда дойдем? про 30 место вообще не говорю. Это же всё доходы. Поэтому у нас доля социальных расходов в бюджете несравнима со странами, которые занимают 40, 50 место», — пояснил он, подчёркивая, что министерства финансов и национальной экономики должны разработать план роста экономики страны.