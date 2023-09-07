Проживут ли министры на 85 тысяч тенге целый месяц?

Понизить зарплаты чиновникам до 85 тысяч тенге предлагают казахстанцы. Электронный документ уже подписало больше 60 тысяч человек. Поводом для его создания стало высказывание вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что 85 тысяч тенге вполне хватит на жизнь.

В требовании говорится, что, вместо того чтобы платить акимам, министрам и депутатам высокие зарплаты, лучше повысить пособия, профинансировать льготную ипотеку и автокредитование. А еще — направить средства на ремонт дорог и инфраструктуры, открыть бесплатные столовые для бездомных. Автор петиции — Даулет Жаябаев. Подробной информации, кем он является, в сети нет.

«Мы народ Казахстана требуем, понизить заработные платы до 85 000 тенге всем чиновникам (акимам, министрам, депутатам и другим). Они утверждают, что на 85 тысяч тенге в месяц человек может прожить. Раз они могут на 85 000 месяц прожит, то не целесообразно платить им такую высокую заработную плату. А вырученные деньги направить на насущные проблемы Казахстанцев. Выделить деньги на льготное кредитования автомашины, на ипотеку под низкие проценты. На починку дорог, на озеленения городов. На ремонт ТЭЦ в Экибастузе, провести водопровод и канализацию, сделать бесплатные столовые для бездомных людей. На квартиры детям, кто остался без родителей. В общем на то, чтобы улучшить уровень жизни Казахстанцев. А не платить людям, которым такие большие зарплаты ни к чему, если они утверждают, что могут прожить на 85 000 тенге в месяц», — написал Даулет Жаябаев, автор петиции.

Мнения казахстанцев в отношении петиции разделились. Люди говорят — низкая зарплата стимулирует коррупцию:

— Неправильно это. Наоборот, им надо поднять зарплаты. Думаю, если им поднимут, то и простому народу тоже. Если у чиновников зарплата будет 3 миллиона, у нас будет хотя бы 300 тысяч. Даже если чиновникам зарплату снизят до 85 тысяч тенге, то они найдут деньги с другой стороны, они будут вынуждены брать взятки;

— Ну, да, пускай попробуют. Почему бы и нет? Хотя, этого не будет. — Почему вы так считаете? — Это невозможно. — А как вы думаете, нынешняя зарплата чиновников достойна той работы которую они проделывают? — Нет;

— Ну, прожить на 85 тысяч тенге сложно. Наверное, зарплата казахстанских чиновников стоит той работы, которую они сейчас делают. Если зарплата их будет 85 тысяч тенге, то начнется коррупция,

считают жители Шымкента.

Депутат городского маслихата Талгат Балтаев считает, что высказывание вице-министра труда и социальной защиты не обоснованно, прожить на 85 тысяч тенге — невозможно. В тоже время, народный избранник считает, что большинство министров и высокопоставленных чиновников недостойны той зарплаты, которую они получают.

«Ситуация с вице-министром труда должна быть уроком для всех чиновников нашей страны. Когда выступаешь перед народом, ты должен нести ответственность. Что это такое 85 тысяч тенге? Слова вице-министра не соответствует его уровню. Этих денег не хватит ни министру, ни народу. Я, как депутат городского маслихата, не получаю никакую зарплату, у меня свой бизнес. Но, зарплаты депутатов парламента и министров — достойные. Только вот, в большинстве случаев, мы видим, что министры не выполняют работу на должном уровне, за которую они получают зарплату», — заверил Талгат Балтабаев, депутат маслихата г. Шымкента.

По данным департамента по делам государственной службы, заработная плата чиновников зависит от стажа работы. Оклад руководителей управлений начинается от 496 тысяч тенге. А госслужащие среднего звена получают от 175 тысяч тенге.

«Оплата труда государственных служащих устанавливается дифференцированно. Всё зависит от характера, объема и результатов выполняемой государственными служащими работы. Оплата труда государственных служащих осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой правительством Республики Казахстан по согласованию с президентом республики Казахстан»,- рассказали в департаменте агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента.

В Бюро нацстатистики утверждают, среднемесячные оклады по стране выросли до трёхсот шестидесяти пяти тысяч тенге. У большинства казахстанцев такие цифры вызывают смех сквозь слёзы. При этом, Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями упомянул, что ежемесячный доход половины населения не превышает 50 тысяч тенге, и жить на такие деньги невозможно.