План исполняется на 184%: до конца года ожидается ввод более 9 тыс. новых мест в студенческих общежитиях.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина рассмотрен ход исполнения поручения Елбасы по улучшению условий проживания студенческой молодежи.

Министр образования и науки РК К. Шамшидинова доложила, что в целях исполнения Третьей инициативы Елбасы по обеспечению ввода 75 тыс. мест в общежитиях ведется планомерная работа. За прошедший год за счет собственных средств учебных заведений и местного бюджета введено свыше 3 тыс. мест.

В целях широкого привлечения инвесторов в данный проект совместно с НПП «Атамекен» реализуется специальный механизм, основанный на принципах государственно-частного партнерства, сформирована нормативно-правовая база, утверждены объемы финансирования. Предпринимателям осуществляющим строительство общежития предоставляются земельные участки с подведенными коммуникациями.

«Государством субсидируется 7% банковского кредита, оптимизируются требования, предъявляемые к строительству общежитий.

Данные меры способствуют сокращению расходов инвесторов и снижению общей стоимости проектов», — сообщил министр образования и наука, отметив, что государственный заказ размещается в течение последующих 8 лет после ввода общежития в эксплуатацию.

В г. Нур-Султан практикуется механизм субсидирования платы за общежития со стороны акимата. На сегодня реализуются 43 проекта, обеспечивающие ввод свыше 19 тыс. Из них по инициативе предпринимателей реализуются 20, учебными заведениями — 24, из которых 13 являются частными.

«В рамках вышеназванных проектов уже в текущем году вместо запланированных 5 тыс. будут введены 9 196. То есть план исполняется на 184%», — отметила К. Шамшидинова. Среди регионов в числе лидеров — города Нур-Султан, Шымкент, Жамбылская область.

По ее словам, в сравнении с государственными учебными заведениями активность частных учебных заведений намного выше. К примеру, в текущем году частными учреждениями вводятся 8 общежитий, государственными университетами — 2 общежития.

«В целях широкого распространения строительства общежитий в регионах проводятся встречи с инвесторами, запущен специальный сайт проекта. В мае-сентябре т. г. для широкого привлечения инвесторов будет проведена акция лучших проектов», — сказала министр образования и науки.

О проводимой работе в регионах доложили акимы Жамбылской области А. Мырзахметов, г. Шымкент — Г. Абдрахимов.

В свою очередь, Заместитель Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликова отметила, что долгосрочной задачей является своевременный ввод общежитий и создание достойных условий для проживания студентов.