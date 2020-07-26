В селе Шорнак ведется строительство общежития на 300 мест школы-интернат им. К.Рысбекова.

В школе-интернат обучаются дети из малообеспеченных семей и дети крестьян, аграриев из отдаленных сел. На сегодняшний день в стенах школы знания получают 356 учащихся.

Заместитель акима области Сакен Калкаманов и аким города Кентау Даурен Махажанов ознакомились со строительными работами. В ходе встречи с представителями подрядной организации заместитель акима области дал ряд конкретных поручений, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Строительство объекта необходимо завершить качественно и в срок. Для детей должны быть созданы все элементарные условия», — сказал С. Калкаманов.

Следует отметить, завершить строительство общежития и сдать в эксплуатацию объект планируется до нового учебного года.