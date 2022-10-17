17 малосемейных общежитий готовят еду на газовых баллонах

Жители Шымкента, живущие в 17 малосемейных общежитиях, до сих пор используют газовые баллоны на свой страх и риск. Здания не подключены к центральному газоснабжению. Разрешение на газификацию им не дают, передает корреспондент OTYRAR.

В этом пятиэтажном доме 45 квартир. Большая часть жильцов, чтобы приготовить еду или вскипятить воду, пользуются газовыми баллонами. Центрального газоснабжения здесь нет и никогда не было. Здание раньше было общежитием. По словам жильцов, в некоторых квартирах живет несколько семей, и количество газовых баллонов бывает, доходит и до пяти на этаж. По словам спасателей, если произойдет взрыв, разрушения будут катастрофические. Казалось бы выход есть — электроплиты, но подключить их в таких домах оказалось невозможно.

«Дома все старые и при подключении электричества провода могут не выдержать, они все старые, изношенные. В подъезде электрические провода, которые нужно заменить и потом уже пользоваться электрическими плитами», — говорит Жангали Аяпов, майор гражданской защиты.

17 малосемейных общежитий в Шымкенте не подключены к системе газоснабжения. По словам представителей акимата, этим летом, совместно с газовиками, власти изучили здания. Выяснилось, что только три из них можно подключить к газу. Остальным придется переходить на использование электроплит, после замены электросетей. В основном, в таких домах однокомнатные квартиры, где жильцы и спят, и готовят.

«Сейчас отправлены письма в местные акиматы, с предложением модернизировать электрические сети путем их обновления и увеличения мощности в не подлежащих газификации 14 общежитиях«, — говорит Асылжан Жанаев, руководитель отдела управления контроля и качества городской среды Шымкента.

Проблема отсутствия газификации не только в Шымкенте, таких общежитий сотни по всему Казахстану. По словам спасателей, газовые баллоны могут износиться, резко расшириться и взорваться, если их занести из холода в тепло, повредиться может и шланг, через который газ подается к плите. Любое неверное действие с этим взрывоопасным предметом может привести к непоправимой трагедии, особенно в многоэтажных домах.