Аварийная общага держит страхе и холоде 80 малообеспеченных семей

Под протекающими крышами общежития без тепла и документов живут более 80 малообеспеченных семей, передает корреспондент OTYRAR.

Жильцам приходится наслаивать одежду, чтобы хоть как-то согреться. Обогревателями здесь перестали пользоваться, говорят это дорогое удовольствие.

«Мы хотим сделать облицовку здания. Поменять кровлю и сделать капремонт. Тут много вдов, сирот, инвалидов, многодетных. Газа нет. Сами выживаем как можем»,-рассказывает Турдыкыз Умарова, жительница общежития.

Плачевное состояние общежития это лишь пол беды, жильцы не могут оформить прописку в этом здании, хотя многие из них живут здесь более 20 лет.

Одна из таких жительниц Айжан Елшиева — инвалид третьей группы. Чтобы получать определенные госуслуги, ей необходимо предоставлять справку с места жительства, которой у неё нет.

«Каждый раз, когда иду в ЦОН просят документ, которых у меня нет. Мы в воздухе сейчас весим»,— говорит женщина.

По словам жителей, при обращении в компетентные органы за помощью с пропиской, их просьбу отклоняют, мол люди живут в общежитии незаконно.

«У нас нет документов, нас всех убрали из прописки. Сейчас по документам мы числимся в других домах»,— говорит Ляззат Ортаева, жительница обещжития.

Жители ежемесячно платят за воду, свет, мусор. По их словам, ни представители акимата, ни другие специалисты, за все это время, не приезжали узнать их состояние. Но представители управления жилья с таким заявлением не согласны. Говорят, что находятся в тесном контакте с жителями.

«Мы тесно сотрудничаем с населением по этому вопросу. Первая задача сейчас — это документирование населения. До сегодняшнего дня не было ни одного документа подтверждающего, что там проживают граждане. После полного сбора документов между жителями и управлением заключается договор аренды»,-говорит Копжан Тулебаев, руководитель отдела Управления жилья города Шымкент.

По словам специалистов, после сбора и предоставления соответствующих документов в жилищной комиссии решится часть проблемы. Вопрос капремонта решится только после постановления комиссии. До тех пор жителям Тассайского района придется лишь терпеливо ждать.

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