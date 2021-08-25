Главный вопрос, который волнует родителей студентов, как студенты будут жить в общежитиях?

В высших учебных заведениях просят родителей не паниковать. Вопрос безопасности учащихся стоит на первом месте.

К привычной для заселения в общежитие медсправки и флюорографии студенты должны предоставить и наличие паспорта вакцинации. В отличие от допуска в университет, в общежитиях не достаточно просто пройти через «Ашык». С нового учебного года это могут сделать только вакцинированные студенты, учащиеся с медотводом или не достигшие 18-ти лет.

На входе в общежития установили дезинфицирующие тоннели, а вахтёра снабдили градусником и санитайзером.

Подавать документы на заселение теперь можно исключительно онлайн. При заселении в студенческие общежития приоритет у первокурсников, поступивших на грант. Из-за карантинных ограничений в одной комнате теперь могут разместиться не более трех человек.

“В этом учебном году наш университет готов принять студентов в наше общежитие. Здесь познакомлю вас с комнатами, Здесь раньше комната была для четырёх студентов, в этом учебном году в этой комнате будут располагаться три студента, чтобы соблюдать санитарные нормы. А в этой комнате в прошлом году располагались три студента, в этом году будут два студента”, — рассказывает Заманбек Орынбеков, директор молодежного центра.

Студентов в общежитие стараются заселять из разных факультетов.

“Здесь студенты сами готовят. Есть электроплита, общий холодильник, здесь соблюдаются санитарные нормы. А здесь у нас комната для отдыха, здесь студенты проводят свое свободное время, играют в шахматы, шашки. Здесь тоже есть антисептики и брошюры, которые напоминают, что надо соблюдать дистанцию, носить маски», — продолжил экскурсию Заманбек Орынбеков, директор молодежного центра.

Нурсултан Туртаев заселился в общежитие до пандемии. Теперь приходится привыкать к новым реалиям.

“Мы стараемся соблюдать чистоту и порядок. В масках сюда заходим и антисептик у нас всегда есть с собой. Даже когда мы выходим в коридор, библиотеку или куда-то еще, мы всегда берём с собой антисептик и маску, соблюдаем карантинные правила”, — говорит студент Нурсултан Туртаев.

Если студент все-таки заболеет, то его отправят на лечение, а группу и всех контактных учащихся отправят на 14-дневный карантин, предварительно взяв у студентов ПЦР-тест. Интернет для заложников коронавируса в общежитиях будет единственной возможностью общаться с родными, друзьями и даже соседями.