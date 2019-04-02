Французские туристы в шоке от шымкентского гостеприимства

Шымкентцы всегда славились не только своей предприимчивостью и активностью. Главная отличительная черта шымкентца, по мнению туристов, это гостеприимство. Наши журналисты стали свидетелями визита целой семьи туристов из Франции.

Необычное знакомство произошло у шымкентского полицейского Толегена Боранбаева. Как всегда страж порядка объезжал улицы города и заметил небольшой микроавтобус. Оказалось, что в Шымкент приехала целая семья туристов из Парижа. Чета Брайнт решила совершить кругосветный тур на микроавтобусе. Первым городом остановки стал Шымкент.

Полицейский решил времени зря не терять. Сообщив своему руководству, частный вояж иностранцев моментально превратился в праздник: семью накормили, неравнодушные предложили даже свою квартиру для отдыха. Вместе с Сильвио путешествуют еще и дети, самой маленькой нет еще и трех лет. Семья собирается проехать всю Азию.

«Нам вообще говорили, что Казахстан — страна, где народ негостеприимный, но мы повстречали горожан и были, мягко говоря, приятно шокированы. Здесь уделяют большое внимание традициям — это замечательно. Я решил взять с собой семью, чтоб мои дети знали, что люди везде одинаковые, чтоб знали, что у добра нет границ», — говорит Сильвио.

После хорошего отдыха, туристов повели обедать. Накормили местным шашлыком, бешбармаком. Дальше полицейские повели семью гулять, показывали Шымкент. А после гостей встретил главный полицейский Шымкента. Начальник департамента пожелал семье удачи и пригласил на празднование мероприятия «Культурной столицы СНГ», в 2020 году.

После прогулки семья переночует в Шымкенте, дальше туристов сопроводят до границы с Таразом, откуда семья Брайн направится в Киргизию.

Как шутят шымкентцы, эстафету добра теперь принимать жителям Тараза.

Шуддин Саидов