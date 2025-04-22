Франкофонная весна началась в Шымкенте

В апреле в Шымкенте стартовала Франкофонная весна — мультидисциплинарный фестиваль, посвящённый французскому языку и культуре.

Мероприятия проходят по всему Казахстану при поддержке Французских Альянсов и партнёрских организаций. В программе — кино, музыка, хореография, конференции, литературные встречи и языковые конкурсы.

Французский язык продолжает укреплять свои позиции в Казахстане. Сегодня на нём говорят около 25 тысяч человек и изучают более 11 тысяч школьников.

В рамках Франкофонной весны Французский альянс Шымкента организовал серию мероприятий, направленных на продвижение языка и знакомство с культурой франкоязычных стран. Одним из ключевых событий стали дебаты с участием студентов филологического факультета и факультета международных отношений. В диалоге с приглашёнными экспертами молодёжь обсуждала актуальные вопросы международных отношений. Среди почётных гостей — Карлыгаш, проживающая в Париже уже 22 года.

Карлыгаш Абиева-Вальмьес, специалист в области международных отношений, присяжный переводчик казахского языка во Франции: «Я думаю, что Франкофонная весна — это праздник французского языка и культуры. Франкофония может быть разнообразной, и это могут быть дебаты, круглые столы, встречи в неформальной обстановке. Именно в такой форме всегда лучше заинтересовать молодое поколение, но даже и старшее поколение, ведь никогда не поздно учить язык».

В рамках Франкофонной весны Французский альянс Шымкента принял двух студентов из Франции: 23-летнего Виктора Гомариза и 22-летнюю Полин Карселен. Их визит стал частью культурного обмена, направленного на укрепление дружбы между странами. Для французских гостей это возможность ближе познакомиться с казахстанской культурой и традициями, а для шымкентцев — отличный шанс попрактиковать французский язык в живом общении с носителями.

Виктор Гомариз, студент г. Леон: «Я выбрал именно Шымкент, потому что хочу изучить казахский язык. У нас этой весной, конечно, необыкновенное мероприятие — Франкофонная весна, в рамках которого прошли разные мероприятия: дефиле, показ фильмов и французской кухни».

Полин Карселен, студентка г. Кемпер: «Я очень рада, что в Шымкенте есть Французский альянс. Мне здесь очень понравились люди и гостеприимство. Мы с большой радостью помогаем студентам практиковать французский язык, а сама я давно хотела познакомиться с Казахстаном».

Уже 15 лет Франкофонная весна в Казахстане остаётся символом дружбы, взаимопонимания и культурного единства. Через язык, искусство и диалог фестиваль объединяет людей и расширяет горизонты сотрудничества.