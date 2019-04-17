Глава региона Умирзак Шукеев взялся за индустриальные зоны.

Для поднятия экономики области деятельность и направление развития индустриальных зон будет систематизирована с учетом особенностей зон и каждого края. Для привлечения инвесторов и поддержки предпринимательства в индустриальной зоне предусмотрены льготы по тарифам.

Вопрос развития индустриальных зон очень важен для области в целом, отметил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на сессии областного маслихата.

— Побывал в индустриальных зонах. Из 9 зон, которые находятся на территории области — одни плохо работают, другие вовсе прекратили работу. Проанализировав ситуацию, мы решили оставить четыре зоны и развивать их. Это индустриальные зоны в Ордабасинском, Шардаринском районах и в городах Туркестан и Кентау. Они охватят четыре сферы: машиностроение, пищевую промышленность, затем легкую промышленность и строительную индустрию. Отмечу, что площадь индустриальной зоны в городе горняков будет увеличена до 300 га.

Шынар Оразова