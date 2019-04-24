Проливные дожди вновь напомнили о проблемах домов частного сектора Шымкента.

Несколько дворов были подтоплены на улице Жабай-Ата в микрорайоне Самал. Как рассказывают местные жители с этой проблемой они сталкиваются каждые весну и осень.

Главная причина потопов — полное отсутствие на этой улице ирригационных лотков. Вода, переполняя автомобильную дорогу, течёт во дворы. Ситуация усугубляется ещё и тем, что пострадавшие дома находятся в ложбине и вода с нескольких улиц, стекая, скапливается здесь.

Жители улицы уже не раз обращались к специалистам Абайского акимата и в другие государственные органы, но безрезультатно. Пока помощь ограничивается лишь отправкой на место подтоплений автомашин «ЛТД Турмыс» для откачки воды.