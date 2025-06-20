Потоп в Шымкенте: вода хлынула в дома и смыла забор детсада

Пока одни районы Шымкента страдают от нехватки воды, в других — её избыток приносит немалые проблемы.

Утро 19 июня для жителей микрорайонов Самал и Наурыз началось с потопа: вода из Большого магистрального канала вышла из берегов и хлынула во дворы и дома.

Жители микрорайонов Самал и Наурыз говорят: это уже не первый случай. Потоки воды из Большого магистрального канала регулярно выходят за пределы русла. Хотя по проекту вода из канала должна направляться в дендрологический парк — для полива и работы фонтанов, иногда она непредсказуемо меняет направление, затапливая близлежащие улицы и дома.

Ерболат Аханов, местный житель: «Здесь раньше была дверь — вода её просто снесла. Это уже четвёртый потоп. Всё началось ещё в прошлом году. Обращался в акимат — ничего не изменилось. Честно, устал. Куда теперь жаловаться?»

По словам очевидцев, напор был настолько сильным, что смыл забор частного детского сада. Вода быстро заполнила двор учреждения, испортив всё, что находилось на территории. Игрушки, мебель — всё оказалось под водой и в грязи.

Айтбобе Аханова, жительница: «Мне 76 лет. Утром дома была одна. Всё утро разбиралась с этим потопом. Вода унесла вещи из летней кухни, детские игрушки. Выйти было невозможно — поток был слишком сильным. А в доме теперь опять сырость. Надеемся, что наконец решат эту проблему».

Причину происшествия спасатели установили оперативно. И речь, как выяснилось, не только о природных факторах.

Сергей Огай, заместитель начальника департамента по ЧС: «Произошло засорение трубы диаметром 800 миллиметров, по которой вода из Бадамского канала поступает в дендропарк. В результате — перелив через основной канал и подтопление 10 частных подворий и одного детского сада».

Как сообщили в Управлении комфортной городской среды, протяжённость БМК составляет почти 24 километра. Ежесекундно по каналу в дендропарк поступает до 200 литров воды — для полива 74 тысяч деревьев и обеспечения работы фонтанов. Однако, как показал случай, даже технические каналы требуют постоянного контроля и своевременной очистки.

Мурат Абдирахманов, заместитель руководителя Управления комфортной городской среды Шымкента: «19 июня, с 09:00 до 09:45, произошло резкое повышение уровня воды в канале. Из-за засора очистного сооружения на пересечении улиц Байтурсынова и Береке произошёл перелив. Повреждений зданий нет, пострадавших тоже. Сейчас сотрудники районного акимата и «Шымкентсушар» очищают территории. Ситуация под контролем, жителям разъяснили происходящее».

На месте продолжают работать коммунальные службы. Им помогают местные жители. Остаётся надеяться, что коммунальная система Шымкента выдержит и будущие нагрузки — без потерь и потопов.

Айша Кошеман