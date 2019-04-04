До 5 апреля по Туркестанской области синоптики прогнозируют местами сильные осадки. Это может вызвать увеличение уровня воды в реке Арысь.

Однако, по данным специалистов РГП «Казгидромет», подъем воды, по предварительным данным будет незначительным и составит от 50 сантиметров до 1 метра. Поэтому пока угрозы подтопления населенных пунктов нет, уверены метеорологи. Опасность, по их словам, может возникнуть, если отметка поднимется до 8 метров. Спокойная ситуация в ближайшие дни будет сохраняться и на реке Сырдарья.

Маханбет Жазыхбаев, директор ФРГП «Казгидромет» по Туркестанской области:

«Вниз по Сырдарье в сторону Кызылорды по нашему створу проходит на сегодняшний день 454 куба и 100 кубов по Кызыкумскому каналу. То есть по равнинной части Сырдарьи тоже опасности нет, потому, что начиная от Шардаринского водохранилища до самого Аральского моря, река от ледообразования полностью очистилась».

На 19 реках Туркестанской области действуют 27 гидропостов. С них осуществляется контроль ситуации на водных магистралях. В случае возникновения опасности, специалисты «Казгидромет» за сутки обещают предупреждать об угрозах.