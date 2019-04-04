Накануне визита в Москву новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы «Российской газеты».

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, позвольте поздравить вас со вступлением в должность президента Казахстана. В России, где вас хорошо знают и искренне уважают, мы восприняли это как продолжение курса на развитие дружеских отношений между нашими странами. В качестве президента Казахстана вы совершаете свой первый зарубежный визит именно в Россию. Какова программа визита? И что самое важное будет обсуждаться на встрече с президентом Владимиром Путиным?

Касым-Жомарт Токаев: Спасибо за поздравления. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за приглашение в столь короткий срок после инаугурации. Это мой первый визит в качестве главы государства, и я рад возможности подтвердить нерушимые узы дружбы, союзничества и стратегического партнерства между нашими странами.

Наш первый президент и национальный лидер Нурсултан Назарбаев говорил, что Казахстан и Россия — это Богом данные друг другу соседи, мы всегда будем вместе, во имя коренных интересов наших народов.

Между нашими государствами с самого начала налажен и постоянно поддерживается интенсивный политический диалог. Н. Назарбаев и В. Путин задали высокую планку нашего сотрудничества. Нет вопросов, которые мы не могли бы решить в конструктивном ключе, на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

Казахстанско-российские отношения сегодня могут служить эталоном межгосударственных связей. Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах. Мы являемся надежными союзниками по ОДКБ. У нас имеется огромный потенциал для углубления взаимодействия, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Россия традиционно является ведущим торговым партнером Казахстана. Двусторонний товарооборот возрастает с каждым годом и составил за 2018 год 17,6 миллиарда долларов. Каждое третье предприятие с иностранным участием в Казахстане — российское, а всего их более 9 тысяч.

Наши страны тесно взаимодействуют и координируют свои усилия на многосторонних международных и региональных площадках. Структуры ЕАЭС сегодня служат движущей силой интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Нурсултан Назарбаев называл Астану перекрестком Евразии. Как должен действовать Казахстан, чтобы избегать на этом перекрестке геополитических катаклизмов? Что вы думаете о будущем евразийской интеграции?

Касым-Жомарт Токаев: Действительно, нынешняя ситуация в мире вызывает серьезное беспокойство. Глобальная и региональная архитектура безопасности столкнулась с серьезным испытанием на прочность. Обострившееся геополитическое соперничество, санкционное противостояние, войны и конфликты в ряде регионов, нерегулируемые миграционные потоки — все это реалии сегодняшнего дня.

Кризисные явления в международных отношениях, усиление тенденций к изоляционизму и протекционизму ведут к общему замедлению экономического роста, нестабильности на финансовых и валютных рынках, ухудшению ситуации в мировой торговле. Существующие глобальные и региональные структуры не поспевают за развитием событий.

Несмотря на общий негативный фон в мировой политике, Казахстан последовательно поддерживал и будет поддерживать интеграционные процессы на евразийском пространстве и в более широких масштабах.

Мы надеемся на нормализацию отношений Запада с Россией. Это отвечает интересам всех государств — членов ЕАЭС и других стран, потому что усилит общий торговый потенциал Большой Евразии, оздоровит всю мировую экономическую систему.

Мы считаем, что идея Большой Евразии — в широком понимании этого термина — открывает горизонты для активизации экономических связей Азии и Европы, может стать и фундаментом формирования новой системы международных отношений на евразийском пространстве.

Процессы, происходящие на нашем мегаконтиненте, на мой взгляд, формируют новые геополитические реалии. Успешно развивается Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая около 45 процентов населения планеты, 60 процентов территории Евразии, треть мировой экономики. ШОС уже сложилась как весьма авторитетная международная организация с универсальной повесткой дня, не случайно ее уже называют «краеугольным камнем многополярного мира».

Динамичный характер приобретают процессы в Центральной Азии, важные реформы происходят у наших соседей. Тесное взаимодействие стран региона, связанных узами стратегического партнерства с Россией, является серьезным фактором обеспечения мира, стабильности, безопасности в Евразии. Другими словами, достижение данной цели невозможно без России.

Идея Большой Евразии открывает горизонты для активизации экономических связей Азии и Европы, может стать фундаментом формирования новой системы международных отношений на евразийском пространстве.

Эффективные ответы на вызовы могут быть найдены через сопряжение потенциалов ОБСЕ, Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии, а также Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности.

В целом несущим элементом будущей архитектуры сотрудничества должно стать раскрытие интеграционного потенциала наших стран и объединений в рамках формирования Большой Евразии, которую мы хотели бы видеть как единое евразийское пространство безопасности и процветания.

Казахстан и Россия неоднократно заявляли о готовности участия в китайском проекте «Один пояс — один путь». Можно ли говорить о каких-то конкретных и общих для Китая, России и Казахстана проектах в рамках этой инициативы, которая может быть реализована в ближайшем будущем?

Касым-Жомарт Токаев: Реализация китайского проекта «Один пояс — один путь» позволит в течение десятилетия довести ежегодный торговый оборот в зоне его действия до 2,5 триллиона долларов. Участниками данной инициативы уже стали порядка 70 стран мира, в которых проживает почти 4,5 миллиарда человек. По инициативе Пекина создан новый международный финансовый институт — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Для Казахстана, самого крупного государства в мире, не имеющего выхода к открытому морю, но занимающего выгодное геостратегическое положение в центре Евразийского материка, этот проект имеет особое значение. Он отвечает укреплению стратегических позиций нашей страны как транзитной территории, соединяющей Запад и Восток, Север и Юг Евразийского континента. Поэтому, разделяя цели и принципы китайского проекта, с инициативой которого председатель Си Цзиньпин выступил в 2013 году в ходе своего визита в Казахстан, мы принимаем активное участие в его реализации.

Благодаря новому азиатско-европейскому коридору сухопутных и морских перевозок транспортные затраты и срок ввоза товаров в Казахстан значительно сократились. Думаю, что для России как крупнейшего евразийского государства, участие в китайской инициативе имеет впечатляющие перспективы. В первую очередь речь идет о международном транспортном коридоре «Западная Европа — Западный Китай», формировании соответствующей транзитно-логистической инфраструктуры, модернизации воздушных и морских портов, создании новых производственных мощностей. Важным проектом может стать строительство Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Наша страна нацелена на последовательную реализацию на своей территории задач этого мегапроекта, в том числе путем сопряжения с казахстанской программой «Нурлы жол» («Светлый путь»), направленной на развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Новые возможности для расширения торгово-экономического, промышленного и логистического взаимодействия Китая и всего евразийского региона открывают Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и свободная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота».

Интеграция инициативы «Один пояс — один путь» с программами Евразийского экономического союза может придать новый импульс развитию экономики всего евразийского пространства. Казахстан и Россия станут транспортно-логистическими центрами глобального масштаба, что еще более сблизит наши государства.

Мы знаем, что Казахстан создал Международный финансовый центр «Астана». Может ли он помочь России заместить финансирование, раньше привлекавшееся на западных рынках, капиталами стран, которые не ввели против России санкции?

Касым-Жомарт Токаев: Международный финансовый центр «Астана» мы рассматриваем как перспективный финансовый хаб в Евразии, который в перспективе сможет выполнять в регионе такую же роль, как финансовые центры в Дубае, Гонконге, Сингапуре, Швейцарии или Лондоне. МФЦА уже стал центром притяжения для крупнейших международных банков, инвестиционных компаний. Важными направлениями деятельности Центра станут управление активами, фондами, внедрение новых финансовых и зеленых технологий. В условиях турбулентности на мировых фондовых и валютных биржах, МФЦА станет генератором привлечения инвестиций в экономику и финансовый сектор стран ЕАЭС.

Привлекательным для международных инвесторов является действующих в Центре особый правовой режим с собственной юрисдикцией на принципах британского права. Независимый суд МФЦА и Международный арбитражный центр будут руководствоваться лучшей международной практикой в решении гражданских и коммерческих споров. Кроме того, здесь создан регулятивный режим, следующий признанным мировым стандартам.

Мы надеемся, что Центр и созданная в его рамках биржа станут финансовым хабом, привлекательным для российского бизнеса, стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии. Здесь будет создан специальный сегмент рынка для компаний евразийского региона, будет реализован ряд проектов по возрождению Шелкового пути.

Касым-Жомарт Кемелевич, мы признательны, что в предельно плотном графике вы нашли время для этого интервью. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность получить ответы на многие другие вопросы редакции «Российской газеты» и наших читателей.

Касым-Жомарт Токаев: Думаю, мы сможем продолжить наш диалог. Мне очень приятно отметить растущий интерес российского общества к процессам, происходящим в Казахстане. Пусть и дальше крепнут узы дружбы и сотрудничества, которые много веков связывают наши государства и народы.

Хотел бы пожелать уважаемой и популярной «Российской газете» дальнейших творческих успехов и, конечно, благополучия.

Спасибо, господин президент!