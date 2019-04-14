Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с первым государственным визитом в Узбекистан, передает корреспондент Tengrinews.kz из Ташкента.

Борт Президента Казахстана приземлился в 17.45 по времени Ташкента в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Касым-Жомарта Токаева встречала делегация в составе премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, министра иностранных дел Абдулазиза Камилова и мэра Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Как отметил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Курмангали на своей странице в Facebook, в рамках визита у Токаева состоятся переговоры с Шавкатом Мирзиеевым в узком и расширенном форматах. Встречали Президента Казахстана в теплой и дружественной обстановке. Ожидается, что Глава государства в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки.

Несколько дней назад в Ташкенте начали готовиться к приезду Президента Казахстана. Весь город украшен флагами двух стран. Ожидается, что Токаев и Мирзиеев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.