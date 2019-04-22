После официальной церемонии встречи, прошедшей в резиденции Акорда, состоялись переговоры глав государств в узком формате.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый государственный визит Президента Мун Чжэ Ина придаст мощный импульс развитию казахстанско-южнокорейского политического диалога и экономического взаимодействия. Президент Казахстана выразил уверенность, что по всему кругу вопросов повестки дня состоятся плодотворные переговоры и будут приняты взаимовыгодные решения.

«Господин Президент, добро пожаловать в город Нур-Султан. Вчера мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. Это Ваш первый государственный визит в Республику Казахстан. Вы вчера приняли участие в важной церемонии возвращения на Родину праха ваших национальных героев. Поздравляю Вас с этим событием», — сказал Глава государства.

В свою очередь Президент Мун Чжэ Ин выразил признательность за приглашение совершить государственный визит в Казахстан и за теплый прием. По его словам, этот визит имеет особое значение, так как в этом году отмечается 10-летие установления стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

«Казахстан является ключевым партнером в продвижении «Новой северной политики» Республики Корея, которая предусматривает установление мира и расширение экономического сотрудничества на Евразийском континенте. Надеюсь, мой визит придаст импульс не только развитию двусторонних отношений, но и укреплению многостороннего взаимодействия между Республикой Корея и странами Центральной Азии», — сказал южнокорейский лидер.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие стран в рамках международных организаций.