В Центральной избирательной комиссии Казахстана пояснили когда и где казахстанцы могут проверить свои данные, внесенные в избирательные списки, передает МИА «Казинформ».

В Центризбирком уточнили, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

При этом, гражданин может быть включен только в один список избирателей. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей на основании, поданного ими заявления в местный исполнительный орган с исключением из списка по месту постоянной регистрации.

Избиратель имеет право сменить участок голосования.

В случае, если избирателю не позже чем за тридцать дней до выборов, т.е. не позднее 10 мая, стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

При этом местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать.

Ознакомление граждан со списками избирателей.

Списки избирателей по каждому избирательному участку представляются в участковую избирательную комиссию за двадцать дней до начала голосования, т.е. не позднее 20 мая.

Списки избирателей по избирательным участкам, не позднее 25 мая, представляются избирателям для ознакомления соответствующими избирательными комиссиями.

Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, а также проверять правильность внесенных в них данных об избирателях.

Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе.

Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день поступления заявления в избирательную комиссию.

В случае отклонения заявления избирательная комиссия безотлагательно выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления.

При положительном для заявителя решении исправление в списке избирателей или включение невключенного избирателя в список производится избирательной комиссией немедленно.

Избиратель может быть включен в список избирателей на соответствующем участке при подтверждении постоянной регистрации по месту нахождения участка, т.е. предоставив адресную справку, выдаваемую ЦОН.

Условия для людей с ограниченными возможностями.

Наряду с этим, в ЦИК отметили, что в день голосования необходимо создать все условия для людей с ограниченными возможностями.

Для этого предполагается:

1) предусмотреть размещение помещений для голосования на первых этажах зданий, наличие пандусов, настилов, тактильных указателей (допускаются временные), необходимые проемы дверей, достаточное освещение;.

2) учитывать наличие удобных подъездных и пешеходных путей, специальных мест для стоянки автотранспорта;.

3) включать избирательные участки в карту доступности объектов социальной инфраструктуры Республики Казахстан.

Кроме того, гражданам с ограниченными возможностями должны быть предоставлены на избирательном участке такие условия, чтобы они могли отдать свой голос тайно, без посторонней помощи (или используя помощь лица по собственному выбору).

В случае, когда избиратель не может прибыть для голосования, участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее двенадцати часов местного времени в день голосования, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей.

На избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании значительного количества слепоглухих и глухих избирателей, при содействии местных исполнительных органов, общественных объединений могут привлекаться сурдопереводчики, тифлосурдо- переводчики.