25 апреля 2019 года состоялось заседание Конституционного Совета по обращению Президента Республики Казахстан К. Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики.

Как сообщалось ранее, в обращении были поставлены вопросы о разъяснении содержания предъявляемого к кандидатам на должность Главы государства требования о проживании в Казахстане последние пятнадцать лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях Республики и международных организациях, членами которых является Казахстан.

На заседании Председатель Конституционного Совета К.Мами отметил, что перед Советом поставлены очень важные вопросы, которые требуют всестороннего анализа Основного Закона, конституций зарубежных стран и результатов научных исследований по затрагиваемой теме.

Состав Совета заслушал мнения представителей Правительства, Сената, Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, министерств иностранных и внутренних дел.

В качестве экспертов представили свои заключения ученые-правоведы страны, доктора юридических наук, профессора Абдрасулов Е.Б. и Дауленов М.М.

После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный Совет принял нормативное постановление.

Конституционный Совет разъяснил, что установленное в пункте 2 статьи 41 Конституции для кандидатов в Президенты Республики требование проживания в Казахстане последние пятнадцать лет обусловлено ответственной миссией, функциями и полномочиями Главы государства, закрепленными в Основном Законе.

Для высшего должностного лица представляется принципиально важным доскональное владение информацией об общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, национальной специфике государства, проведенных реформах и достигнутых результатах. С их учетом будущим Главой государства должны быть определены направления стратегических и тактических программ дальнейшей эволюции общества и государства.

В силу указанных обстоятельств Конституционный Совет считает объективно необходимым и принципиально важным требование о проживании кандидата в Президенты на территории Казахстана на постоянной основе в течение длительного периода, предшествующего выборам. Аналогичное требование установлено конституциями многих зарубежных стран.

По мнению Совета, в пятнадцатилетний срок проживания в первую очередь входит время постоянного проживания лица на территории страны, что, как правило, подтверждается регистрацией гражданина по месту жительства.

Кроме того, в этот срок засчитываются и периоды проживания за пределами Республики Казахстан граждан, относящихся к персоналу дипломатической службы Республики Казахстан и приравненных к ним лиц, назначенных (избранных) на должности при международных организациях, членами которых является Республика Казахстан.

Как пояснил Председатель Конституционного Совета К. Мами, выезд из страны по данным основаниям не влечет прекращения казахстанского гражданства и изменения места постоянного проживания. В указанных случаях гражданин, пребывающий вне пределов Республики, при условии отсутствия сведений о выезде из страны на постоянное место жительства, о приобретении или об обращении за получением гражданства другого государства, политического или иного убежища, считается временно проживающим в соответствующем государстве. Такое положение лица не предполагает какое-либо снижение уровня устойчивой политико-правовой связи гражданина с Казахстаном, вытекающей из института гражданства, и на него распространяется весь объем прав, свобод и обязанностей гражданина Казахстана.