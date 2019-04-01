Масштабный велопробег Шымкент-Ташкент соединил две страны и двести человек

В минувшие выходные в третьем милионнике Казахстана прошел масштабный велопробег. Заезд стартовал от площади Аль-Фараби города Шымкент и завершился возле посольства Казахстана в Узбекистане.

В нем приняли участие порядка 200 спортсменов разных возрастов. Общая протяженность маршрута составила 130 км.

Проверка технической исправности двухколесных байков и обязательная разминка — вот главные составляющие перед стартом на длинную дистанцию. В веломарафоне Шымкент-Ташкент решились принять участие порядка двухсот человек — это велосипедисты двух городов — участников заезда. Приехали на марафон и гости из других городов.

Алматинская команда «Спорт без границ» уже три года покоряет главные велопробеги страны. На велосипедах-тандемах в прошлом году, слабовидящие велосипедисты проехали рекордные 5 тысяч километров из Астаны в Париж. Путь до Ташкента спортсмены без границ называют небольшой тренировкой.

«После того, как мы проехали 5 тысяч километров в прошлом году, 130 километров для нас это такая хорошая «тренировочка» на открытие сезона. «Спорт без границ» — это инклюзивная команда, пропагандирующая спорт среди инвалидов, мы на своем примере доказываем, что человек, несмотря на свой недуг, на плохое зрение и другие моменты он также может социализироваться и также может быть участником различных мероприятий», — уверен Бахтияр БАЗАРБЕКОВ, участник велопробега и представитель команды «Спорт без границ» из г. Алматы.

Старт масштабному велопробегу был дан в 10 утра. Начали свой путь участники завезда в сопровождении нескольких автомашин полиции и скорой помощи.



В день заезда порадовала участников не только организация марафона но и погода. Под теплым солнцем велосипедисты с удовольствием поделились своими впечатлениями и эмоциями.

«Настроение отличное, всем желаю хорошего пути, Узбекистан — жди нас … погода шикарная, отличные пейзажи, едем и наслаждаемся хорошим видом», — делится своими впечатлениями участник инклюзивной команды «Спорт без границ».

«Настроение супер, пейзажи очаровательные, я прям влюбился в Шымкент. Я сюда приехал из Алматы, буду приезжать сюда каждый раз», — с восхищением рассказывает другой участник велопробега.

На часах 13:30 — половина пути позади — с успехом участники преодолели и перевал Казыгурт. После такой нагрузки можно и немного подкрепиться.

«Особенность этого пробега, в том, что мы объединяем две страны, два города — Ташкент это столица Узбекистана, Шымкент это крупный мегаполис Казахстана. Такие мероприятия развивают спортивный туризм, к нам приехали со всего Казахстана, со всего Узбекистана, и даже из-за границы. И они таким образом имеют возможность посетить два города», — уверен директор федерации велоспорта г.Шымкента, Саулет БАЙТЕНОВ.

Возможность с легкостью посетить два города дал участникам велопробега и зеленый коридор на границе двух стран. Велосипедисты за считанные минуты прошли паспортный контроль и двинулись в путь.

Ташкент встретил участников марафона теплой и солнечной погодой. Приезжих гостей жители города приветствовали хорошим настроением.

Последние велосипедисты пересекли финишную черту уже после 16:00 по полудню. Участники веломарафона добрались до посольства Казахстана в Ташкенте. Завершился масштабный велопробег праздничным концертом и награждением тех, кто пришел к финишу одними из первых. Организаторы рассказали, что в будущем году, веломарафон затронет уже не два а три города и будет называться Туркестан-Шымкент-Ташкент.

