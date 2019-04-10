В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-министр юстиции РК Наталья Пан разъяснила, что пункта о зарубежных поездках нет в требованиях к кандидатам в президенты страны, передает корреспондент Zakon.kz.

— Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не считается препятствием для его выдвижения, — пояснила Пан.

В марте 2011 года генеральный секретарь ООН объявил о своем решении назначить Касым-Жомарта Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

Токаев занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. 16 октября 2013 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан.

Согласно национальному законодательству президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о внеочередных выборах Президента РК, которые состоятся 9 июня 2019 года. Выдвижение кандидатов в Президенты начинается со дня, следующего за днем объявления. Политические партии страны подтвердили намерение выдвинуть своих кандидатов на выборы.