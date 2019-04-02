Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Сайрамский район.

После ознакомления с благоустройством территории вдоль реки Аксу, глава региона побывал в цехе ТОО «Сайрам сут». Отметим, на предприятие, где работают 50 человек, производят в сутки 20 тонн молочной продукции. Умирзак Естаевич поручил главе района рассмотреть возможность предоставления данному товариществу льгот и субсидий, в соответствии с установленными требованиями.

Кроме того, в селе Манкент аким области ознакомился с работой детского сада «Балым-ай». В детском саду, введенном в эксплуатацию в 2019 году, сегодня воспитываются 280 детей. Постоянной работой обеспечены 70 человек.

Стоит отметить, на сегодняшний день в разрезе районов Туркестанской области Сайрамский район лидирует в экспорте мяса. Одно из крупных предприятий по переработке мяса в районе является ПК «Ет Агро Манкент», расположенное в селе Манкент. В настоящее время здесь занимаются откормом скота, производством мяса, а также убоем скота и хранением мяса. Мощность предприятия — 20 тонн в сутки. Ознакомившись с работой комбината, глава региона указал на необходимость увеличить объемы экспорта мяса, даже не смотря на то, что Туркестанская область лидирует по данному показателю среди других регионов, — передает пресс-служба акима Туркестанской области

Наряду с этим, аким области посетил мебельную фабрику «Bella Mebel», продукция которой пользуется большим спросом не только в Казахстане, но и в Азербайджан, Узбекистан. На сегодняшний день здесь трудятся около 120 человек. По итогам прошлого года выпущена продукция на сумму 496,4 млн. тенге. Умирзак Естаевич предложил руководству предприятия построить мебельную фабрику в индустриальной зоне города Туркестана. В свою очередь, предприниматель заверил, что данная идея будет успешно реализована в ближайшем будущем.

В завершение рабочей поездки в селе Аксу глава региона ознакомился и положительно оценил работу ТОО «Асыл ЛТД». Мельничный комплекс способен производить 3000 тонн муки в сутки. Помимо поставок на внутренний рынок, продукция товарищества экспортируется в Узбекистан.