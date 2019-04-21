На аэродроме Балапан (Караганда) разбился частный самолет.

Сегодня в 16.25 при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда), сообщает Комитет гражданской авиации.

По предварительной информации 2 человека-члены экипаж погибли. По данному авиационному происшествию Управлением по расследованию авиационныx происшествий МИИР РК будет начато расследование.

При авиапроисшествии погибли инструктор Артемов, пилот частного самолета Аукешев.