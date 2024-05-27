Убытки из-за нехватки ж/д вагонов терпят мукомолы Шымкента

Из-за нехватки железнодорожных вагонов мукомольные предприятия Шымкента испытывают трудности, сообщает 24KZ

Они терпят убытки, поскольку не могут отправить свою продукцию. Главные проблемы железнодорожной отрасли обсудили на встрече в транспортной прокуратуре. Оказалось, заявки на подачу вагонов отклоняют из-за обновления путей. Поэтому технические возможности инфраструктуры ограничены. Но этот вопрос уже решается, сообщили в палате предпринимателей.

«Установлены данные о нарушениях прав предпринимателей. Работники местной станции взимали с предпринимателей плату за остановку вагонов, доставку, сбор, хранение и использование груза. Есть также факты, когда необоснованно взымали платежи с грузоотправителей за превышение тарифа при отправке вагонов и грузов, произошедшее не по вине получателя», — говорит Максат Ракыш, заместитель транспортного прокурора г. Шымкента.

«На сегодняшний день эта проблема на контроле центральных органов, и постепенно решается. В связи с чем сегодня транспортной прокуратурой организовано это совещание. Я надеюсь, мы найдем сегодня какое-то решение, и предприниматели получат ответы на свои наболевшие проблемные вопросы», — говорит Майя Исаева, заместитель директора палаты предпринимателей г. Шымкента.

На встрече также обсудили и безопасность ж/д перевозок. В прошлом году, по данным транспортной прокуратуры произошёл сход 14 вагонов без опрокидывания на подъездных путях. В этом году зарегистрированы ещё 4 случая.