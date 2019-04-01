Министр энергетики РК Канат Бозумбаев представил коллективу ведомства Председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Сулейменов Серик Жусипович родился в 1966 году в городе Алма-Ата.

В 1990 году закончил с отличием Казахский государственный университет имени С.М.Кирова по специальности «Математик», в 1997 году закончил заочно Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности «Правовед».

Трудовую деятельность начал в 1992 году в АО «Казкоммерцбанк», работал начальником юридической службы.

С 1997 по 2003 годы работал генеральным директором АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», заместителем председателя правления АО «Темирбанк».

С 2003 по 2013 годы работал в энергетической отрасли, работал в должности президента АО «Казахстанские коммунальные системы», председателя правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», председателя правления АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания».

Имеет опыт работы в государственных органах, работал в должности заместителя Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, экспертом в Администрации Президента Республики Казахстан, главным инспектором Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2015 года работал в должности заместителя Акима Кызылординской области.Награжден орденом «Курмет» и медалями от государственных органов Республики Казахстан.Приказом Министра энергетики Республики Казахстан №191-ж от 1 апреля 2019 года назначен на должность Председателя Комитета атомного и энергетического контроля и надзора Министерства энергетики Республики Казахстан