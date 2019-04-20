Открывается Виртуальная приемная Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Глава государства ежедневно получает обширную информацию из различных источников. Президент также работает с новыми средствами коммуникаций – интернет ресурсами и социальными сетями, об этом сообщил пресс-секретарь Берик Уали президента РК.

Сегодня поток информации стремительно растет. Президент обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий. Поэтому приоритетом государственной политики является налаживание эффективной обратной связи с населением, выстраивание диалога с обществом.



На недавнем совещании с акимами регионов Президент Казахстана поручил министрам и акимам активнее работать в социальных сетях для установления прямого контакта с людьми. Как Глава государства Касым-Жомарт Токаев сам подает пример – ведет аккаунт в твиттере (@TokayevKZ), а недавно открыл страницу в инстаграме (tokayev_online), где люди оставляют свои комментарии, предложения, отклики.



В них содержится ценная и важная информация, требующая более системной работы. Поэтому Глава государства поручил открыть Виртуальную приемную Президента, куда люди могли бы обратиться с официальными запросами. Каждое обращение будет рассмотрено Президентом и по его поручению – сотрудниками администрации.



Виртуальная приемная, безусловно, поможет Главе государства выявлять наиболее острые социальные проблемы с целью их оперативного решения.

Виртуальная приемная Президента начнет свою работу на базе сайта Akorda.kz с 22 апреля 2019 года.