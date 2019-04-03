Отмену вылета из Дубаи в Шымкент прокомментировал Комитет гражданской авиации.

Рейс FZ 738/739 авиакомпании «Fly Dubai» от 2 апреля 2019 года по маршруту Дубаи – Шымкент – Дубаи, по информации авиакомпании «Fly Dubai», был отменен по причине отсутствия подтверждения слотов на летнюю навигацию 2019 года от Международного аэропорта г. Шымкент, которые были использованы в период предшествующей зимней навигации.

Все пассажиры отмененного рейса были размещены в гостиницах, предложено питание.

Все пассажиры, вылетающие из Дубаи, перебронированы на рейсы в Шымкент через Нур-Султан, Алматы, Бишкек и Ташкент. Пассажирам, не вылетевшим из Шымкента, была предоставлена гостиница и возможность вылета через другие города.

Авиакомпания «Fly Dubai» возмещает туристическим операторам дополнительные расходы, связанные с дополнительным пребыванием в ОАЭ на основании поступающих запросов», — опубликовал комментарий в соцсетях Комитет гражданской авиации.

Напомним, что около 80 казахстанцев не смогли вылететь из Дубая в Шымкент. По неизвестным причинам их сняли с рейса «За 5-10 минут до вылета пилот нам объявил, что якобы шымкентский аэропорт отказывается принимать наш борт. И нас сняли с самолета. Потом нас часов 6-7 держали в аэропорту. Притом самолет, в котором мы сидели, был наполовину только заполнен», — рассказал один из пассажиров Жандаулет Тлеубердиев. После этого казахстанцев расселили по отелям. По словам мужчины, туроператоры сказали пассажирам, что отправят их не в Казахстан, а в соседние государства. «Нам сказали, что отправят нас в другие страны, которые ближе, — Кыргызстан, Узбекистан, а дальше якобы не их проблемы и люди должны добираться своим ходом», — поделился мужчина. В свою очередь, как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, казахстанские дипломаты в Дубае взяли данный вопрос на особый контроль.