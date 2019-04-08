Полицейские Шымкента задержали узбекистанца, пытавшегося выехать в Сирию.

На сегодняшний день между полицейскими Казахстана и стран СНГ налажено эффективное взаимодействие в сфере борьбы с преступностью. Одним из наиболее важных направлений сотрудничества остается противодействие экстремизму и терроризму. И такая совместная работа приносит свои результаты.

К примеру, в феврале текущего года в результате грамотных и слаженных действий сотрудников Управления по противодействию экстремизму ДП г.Шымкент в ходе проверки информации, поступившей от узбекских коллег, в шымкентском аэропорту был задержан гражданин Узбекистана, намеревавшийся транзитом через территорию нашей страны выехать в Турцию для последующего проникновения в зону сирийского конфликта и участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

Работа по поимке преступника была осуществлена при координации Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан в тесном взаимодействии с Главным управлением борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Следует отметить, что проявленный казахстанскими полицейскими профессионализм при проведении оперативных мероприятий был отмечен коллегами из МВД Узбекистана в виде благодарственного письма в адрес руководства Департамента по противодействию экстремизму МВД.