Пик сезона в Турции: спасаемся от жары на морском берегу

Хорошее место, где нужно проводить самые жаркие летние дни, это морское побережье. Идеально подойдет — турецкое морское побережье. С середины июля до конца августа зной в Турции достигает своего апогея. Все дни солнечные и безоблачные, а ночи настолько теплые, что можно гулять до рассвета.

Многие туристы используют это время на полную, заряжаясь солнцем, весельем, позитивом и турецким колоритом на весь год. Даже вплотную к отпуску можно найти удобные горящие туры в Турцию среди предложений турагентства HT.KZ по ссылке: ht.kz/hottours/turkey/. Пакуем чемоданы и выбираем турецкий курорт для отдыха.

Анталия

В самом популярном курортном регионе Турции последний месяц лета отличается завидным погодным постоянством. Перепад между дневной, ночной температурой воздуха и температурой воды минимален, он колеблется в диапазоне +27-35 °С.

Для отдыха с семьей, особенно маленькими детьми, лучше выбрать восточное песчаное побережье. Для него характерна широкая береговая линия с мягким песком и плавным заходом в воду. В восточной части курорта берег галечный, и спуск в воду возможен с понтонных платформ.

Анталию выбирают из-за удобной логистики, а именно близости к аэропорту, а также возможности совместить пляжный отдых с экскурсионным — регион наполнен старинными живописными диковинками.

Кемер

В Кемере в июле-августе жарко и влажно. Горная гряда закрывает регион от холодных ветров и задерживает влагу. Переносить жару в таких условиях комфортнее всего на пляже. Побережье Кемера преимущественно галечное. Неудобства скрашивает защитная обувь и шезлонги, щедро расставленные по всем пляжам.

С детьми можно остановиться в окрестностях города — поселках Текирова, Кириш или Чамьюва. Там можно найти песчаные участки, а главное сбежать от многолюдности центральных пляжей. Благодаря удачному расположению, даже из поселков несложно построить маршрут по локальным достопримечательностям и разбавить уединенный отдых яркими впечатлениями.

Белек

По отзывам большинства туристов он признан лучшим курортом для отдыха с детьми.

Тому есть несколько объяснений:

• хорошая логистика и транспортная развязка;

• песчаные пляжи с пологим входом в море;

• контроль за состоянием побережья, которое разделено между отелями;

• детские площадки на многих пляжах.

Развитая туристическая инфраструктура позволит расслабиться утомленным родителям и хорошо провести время с детьми. А тем, кто не ищет уединение, лучше попытать счастья на других курортах, к примеру, в Алании.

Алания

Универсальный курорт, на котором каждому найдется место по душе — шумные тусовки и ночная жизнь, изобилие торговых рядов, живописные развалины и вычурные достопримечательности, отели «все включено» с детской программой и уединенные бутик-отели с закрытой пляжной территорией.

Турция хороша тем, что в ней сложно ошибиться с выбором курорта. Скорее стоит составить многолетний план посещения, чтобы побывать в каждом ее уголке и выбрать своего фаворита.