Терроризм пропагандировал заключенный среди сокамерников в Шымкенте

Осуждённый пропагандировал терроризм среди сокамерников в колонии Шымкента.

За колючей проволокой заключённый оказался за иное преступление, но получил дополнительный срок за разжигании религиозной розни и пропаганду терроризма в исправительном учреждении. Об этом сообщили в межрайонном суде по уголовным делам.

По данным представителей Фемиды, экспертиза доказала, что осуждённый придерживался радикальной идеологии, с признаками агрессии и терроризма. Подсудимый вину признал и раскаялся. Говорит, что не представлял, насколько его высказывания опасны. Суд не обнаружил обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, но указал отягчающим обстоятельством рецидив преступлений и увеличил наказание к основному сроку.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Он по другому преступлению отбывая наказание в местах лишения свободы. Может он где-то получил какую-то информацию в свое время и пропагандировал среди осужденных.

— На него его сокамерники заявили?

— Было выявлено».

В суде Шымкента рассказывают, что это единичные факты и сейчас дела связанные с экстремизмом и пропагандой терроризма поступают редко. Различную религиозную литературу, в основном, изучают в интернете, а затем пропагандируют терроризм среди знакомых.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Был парень. Он в социальные сети заходил, смотрел, сам где-то добывал литературу. Они изучали запрещенную литературу, приобретали, обменивались, получали у кого-то. И далее вот по факту распространения был признан факт, что он действительно распространял запрещенную идеологию и был признан виновным. Суд ему назначил кажется 7 лет лишения свободы».