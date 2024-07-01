Экс-чиновники устроили крупный теракт: Как распознать будущего террориста?

Терроризм не дремлет. На прошлой неделе в России произошла страшная трагедия в России.

В двух городах Дагестана: в Махачкале и древнейшем городе — Дербенте сработали взрывчатки. На православные храмы, синагогу и полицию напали вооруженные террористы, по официальным данным, 21 человек погибли.

Подозреваемыми оказались члены семьи Омаровых. Магомед Омаров, глава Сергокалинского района, был задержан. Его двое сыновей и племянник участвовали в нападениях и погибли в перестрелке с силовиками. При этом, стоит отметить, что во время нападения, террористы даже не скрывали своих лиц.

Казахстанские психологи считают, что идет массовая пропаганда, и власти уже сегодня должны обратить на это свое внимание.

«Уже с малых лет, смотря на ребенка, можно выявить потенциально опасного для окружения человека. Ярким примером является отношение ребенка к животным. Не мало случаев, когда наблюдаются жестокие действия со стороны детей к животным. Это может являться первым признаком того, что у этого ребенка есть психические отклонения. Интеллектуально и духовно-развитый, здоровый человек растет с большой любовью к окружающему миру», — считает психолог Герман Владимиров.

Подробнее о теракте в Дагестане и о других событиях в мире рассказали корреспонденты английской редакции OTYRAR NEWS.