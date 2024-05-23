Председатель Великого национального собрания Турции приехал в Туркестан

Туркестан посетил председатель Великого национального собрания Турции, профессор Нуман Куртулмуш.

В честь этого события, в международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави состоялась встреча на тему «место тюркского мира в ХХІ веке». Ее посетил и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Гостей из дальнего зарубежья в международном казахско-турецком университете Туркестана встречают выступлением ансамбля национальных инструментов «Атамекен». Гости из Турции также посетили музей «Историческая панорама тюркского мира» и даже оставили свою подпись в книге пожеланий университета.

Председатель полномочного совета университета Мухиттин Шимшек ознакомил гостей с достижениями учебного заведения.

«В 1991 году Казахстан провозгласил свою независимость. Именно в парламенте Великого Национального Собрания Турецкая Республика первой признала независимость братского государства. После этого события, несколько месяцев спустя, в результате тесного сотрудничества наших двух стран был создан международный казахско-турецкой университет. Больше 90 тысяч наших выпускников сейчас работают в разных частях света и занимают важные должности в тюркском мире», — говорит Мухиттин Шимшек , председатель полномочного совета университета Ходжи Ахмеда Ясави.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отметил, что с момента обретения независимости Казахстана, между нашими двумя странами установились прочные отношения, укрепились духовно-культурные связи. Глава региона рассказал о проектах, реализуемых Туркестанской областью и Турецской Республикой.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вас и и проработал планы по повышению стратегического партнерства двух стран. Особенно большой вклад Турции в развитие города Туркестан в новом направлении, сохраняя его древний облик. Город Туркестан имеет большое историческое и географическое значение не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира», — говорит Дархан Сатыбалды , аким Туркестанской области .

Председатель великого национального собрания Турции, профессор, доктор Нуман Куртулмуш рассказал о братстве между двумя странами и поблагодарил за радушный прием.

«Сегодня тюркский мир возрождается и развивается. Мы желаем, чтобы Казахстан и Турция, как братская страна, росли вместе. Это огромная сила. Потому что мы надеемся, что около 300-сот миллионов тюркоязычных людей продемонстрируют передовой пример дружественных взаимоотношений, внесут свой вклад в установление мира в мире и дальнейшее развитие образования и экономики наших государств» — говорит Нуман Куртулмуш , председатель великого национального собрания Турции.

В завершение совещания Нуман Куртулмуш получил подарок от ректора университета Жанар Темирбековой и председателя полномочного совета Мухиттина Шимшека. Кроме того почетные гости высадили саженцы на площадке возле вуза.