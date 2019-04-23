Президент Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный Совет РК по вопросу предъявляемого к кандидатам на должность главы государства требования о проживании в Казахстане в течение последних 15 лет.

«Конституционным Советом Республики 23 апреля 2019 года принято к производству обращение Президента Республики Казахстан К.К. Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан.

В обращении поставлены вопросы о разъяснении содержания предъявляемого к кандидатам на должность Главы государства требования о проживании в Казахстане последние пятнадцать лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях Республики и международных организациях, членами которых является Казахстан.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу», — сообщается на сайте КС РК.

«Конституционный Совет республики 23 апреля принял к производству обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте КС.