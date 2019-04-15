Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма и почтил память предков, которые стремились к свободе узбекского народа.

Скульптурный комплекс расположен на площади Мустакиллик в Ташкенте и символизирует устремления и призывы узбекской нации к миру, свободе, милосердию, добрососедству, дружбе и братству.

Монумент представляет собой украшенную орнаментальным узором металлическую сферу, на которой изображена карта Узбекистана. Памятник дополняется скульптурой счастливой матери с ребенком на руках.