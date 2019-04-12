Глава государства принял ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего и председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что казахстанско-российские отношения плодотворно развиваются на основе принципов добрососедства и союзничества.

«Я рад видеть вас в городе Нур-Султан, где еще в начале двухтысячных годов был открыт филиал МГУ. Сегодня он успешно функционирует, предоставляя качественные образовательные услуги для казахстанских студентов. В рамках недавних переговоров в Москве мы с Президентом Владимиром Путиным констатировали сложившийся высокий уровень двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, договорившись о его планомерном развитии в будущем», — сказал К. Токаев.

В свою очередь, ректор МГУ выразил Главе государства благодарность за возможность встретиться, подчеркнув продуктивный характер многолетних связей между вузами Казахстана и России.

«Я всегда испытываю к Казахстану самые теплые чувства и горд за то, что филиал МГУ им. М.В. Ломоносова вносит важную лепту в подготовку квалифицированных кадров, востребованных на новом этапе модернизации Казахстана», — отметил В. Садовничий.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и РФ.